Com ajuda do canil, Gama apreende maconha e crack no Villa Bela

A equipe do canil da Gama (Guarda Municipal de Americana) apreendeu na tarde deste sábado, 05, porções de maconha e crack no bairro Villa Bela. De acordo com informações da Gama, a equipe se dirigiu até a Rua Ângelo José Kokol após uma denúncia anônima de tráfico de drogas. Chegando ao local, os guardas avistaram um homem próximo a uma mata, em meio aos arbustos. Quando avistou a viatura, no entanto, acabou fugindo.

Os cães Hércules e Pantera, então, foram acionados para realizar os procedimentos de faro. A cadela pantera localizou, em meio a mata, uma sacola contendo cerca de 350 porções de maconha e 50 pedras de crack. Logo em seguida, o cão Hércules localizou um tambor enterrado contendo cinco tijolos e meio de maconha e mais uma pedra grande de crack, além de balança de precisão e material para embalagem das drogas.

Já em Santa Bárbara d’Oeste, a PM (Polícia Militar) apreendeu dois jovens por tráfico de drogas na Rua Francisco Egydío de Godoy, em um bar que já é um conhecido local de venda de drogas. O tecelão W.U.M.F.O., de 22 anos, e o funileiro G.C.B.P.P., 20, tentaram se esconder dentro de um bar após avistarem os policiais. Na abordagem, a PM encontrou dois celulares e mais R$ 75 em dinheiro.