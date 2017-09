Gama apreende entorpecentes perto do Centro Cívico

Patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana) detiveram sete pessoas por posse de entorpecente na tarde desta sexta-feira (8), nas proximidades do Centro Cívico, no Jardim da Colina, em Americana. Foto: Arquivo / O Liberal

Segundo informações dos próprios guardas, em patrulhamento pelas proximidades do Centro Cívico, eles se depararam com um veículo com sete pessoas dentro e decidiram parar o carro para averiguação e registro da infração.

LEIA TAMBÉM: Cão da Gama localiza 183 porções de cocaína no Pq. Liberdade

No entanto, ao verificar o veículo, os policiais encontraram na porta dois comprimidos de ecstasy e, com o apoio de outras equipes da Gama, localizaram em busca pessoal aos ocupantes do automóvel mais um comprimido da mesma droga e dois outros comprimidos alucinógenos não especificados.