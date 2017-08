Gama apreende drogas com adolescente

Patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana) apreenderam na noite desta terça-feira (8) uma grande quantidade de drogas que pertenciam a um adolescente e estavam escondidas em uma mata no bairro Parque da Liberdade. A ação contou com o apoio do canil da corporação. Foto: Gama / Divulgação

Segundo informações da própria Gama, na esquina das ruas Serra do Cariri e Serra do Mar, os patrulheiros encontraram um adolescente que estava deixando uma área verde próxima e, na abordagem ao mesmo, foram encontradas inicialmente 25 porções de maconha e dez de crack.

No entanto, com o apoio do canil da corporação, por meio do cão Hércules e da cadela Pantera, os patrulheiros encontraram outros kits de drogas, sendo que a apreensão total foi de 108 porções de cocaína, 92 de maconha e 56 de crack.