Galhos cortados são deixados em calçadas e geram queixas

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Galhos e troncos de árvores podados pela Prefeitura de Americana há duas semanas estão na calçada e no parque infantil da Emei Carandá, na Vila Mathiensen. Além de obrigar as crianças a andarem pela rua a caminho da escola, a situação está impedindo que os alunos utilizem os brinquedos. A prefeitura informou que deve retirar todo o material até o final da semana.

A dona de casa Valdirene Barufaldi tem uma filha de 4 anos que estuda na escola. Ela está preocupada principalmente com a possibilidade de que crianças caiam nos galhos abandonados na calçada. “Os alunos ficaram 20 dias de férias, por que não fizeram a poda nesse período? Cortaram no dia 19 de julho, bem no dia que as aulas voltaram, e está tudo lá até hoje”, reclamou.

A Secretaria de Educação informou que vem retirando os restos de poda, mas que a demora está relacionada à grande quantidade de resíduos. “A partir desta quarta-feira, um segundo caminhão estará ajudando nos trabalhos. A expectativa é que todo o material esteja retirado até o final desta semana”, informou a assessoria.