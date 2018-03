Gaeco apura envolvimento de policiais com quadrilha

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Piracicaba deu início a uma nova fase da operação Fusca Amarelo para investigar o envolvimento de mais policiais com uma quadrilha de roubo, furto e desmanche de veículos descoberta em outubro do ano passado, em Americana.

Na ocasião, 19 pessoas foram denunciadas e 16 presas. Quatro policiais – três investigadores da Polícia Civil e um sargento da PM (Polícia Militar) – estão entre os denunciados, e três deles chegaram a ser detidos sob suspeita de dar informações à quadrilha em troca de propina. Agora, o Gaeco, que é o órgão do MP (Ministério Público) que investiga organizações criminosas, apura a participação de outros agentes públicos possivelmente envolvidos com a quadrilha.

A nova fase da Fusca Amarelo teve início após a delação premiada de Thiago José de Andrade, acusado de desmanchar veículos furtados. Ele depôs ao Gaeco em 23 de fevereiro. A colaboração foi homologada neste mês pelo juiz André Carlos de Oliveira, da 1ª Vara Criminal de Americana, onde o caso tramita.

A nova fase também tem como base a delação do suposto chefe da quadrilha, Alexandro Maris de Barros, que firmou acordo de colaboração em dezembro do ano passado. Barros era dono da loja Multipeças, na Rua Dom Pedro II, em Americana, onde partes dos carros roubados e desmanchados eram vendidas. Foto: Reprodução

“A ideia é sempre o combate à organização em todas as suas vertentes, lavagem de dinheiro e corrupção de agentes públicos”, diz Alexandre de Andrade Pereira, um dos promotores que comandam a investigação do Gaeco. O promotor não quis comentar quem são os investigados nem o número de possíveis agentes públicos envolvidos.

Em um dos trechos da delação de Andrade, ele cita uma conversa com um delegado em que o nome não é citado. Na ocasião, em julho do ano passado, Andrade tinha sido flagrado por policiais militares com uma Fiorino na qual havia peças de veículos desmanchados e foi levado a uma delegacia. Segundo ele, o delegado disse:“ Eu vou prender (a Fiorino) porque senão eles (policiais militares que o detiveram) ‘vai’ (sic) achar que eu não fiz nada. Prendeu a Fiorino e as “peça”. Andrade disse ter sido liberado na ocasião.

Em trechos do processo movido pelo MP de Americana e pelo Gaeco contra a quadrilha, no ano passado, são citados os nomes de outros policiais, incluindo uma pessoa da Polícia Civil de Americana que teria se encontrado com Barros, o chefe da quadrilha, em uma padaria, segundo uma interceptação telefônica.

Justiça manda soltar três acusados de participação

O juiz André Carlos de Oliveira, da 1ª Vara Criminal de Americana, concedeu liberdade provisória a três acusados de integrar a quadrilha e deu contramandado de prisão a outro réu, que estava foragido. A decisão é de sexta-feira, dia em que houve audiência de instrução de um dos processos criminais da Fusca Amarelo – a ação foi dividida em quatro peças judiciais.

A Justiça mandou soltar Romildo Batista da Silva Júnior, Anderson Correia Rapozo e Fernando Alberto Trindade. Concedeu ainda contramandado de prisão a Anderson Rui de Barros, irmão do suposto chefe da quadrilha, Alexandro Maris de Barros. Na denúncia feita pelo MP de Americana e pelo Gaeco no ano passado, todos são descritos como executores da quadrilha e funcionários do líder.

O LIBERAL questionou a SAP (Secretaria Estadual da Administração Penitenciária), por volta das 19 horas, desta segunda sobre as solturas, mas não houve resposta. O Ministério Público concordou com a liberdade. Todos terão de cumprir medidas cautelares, como recolhimento noturno e aos fins de semana. Advogados de dois dos beneficiados dizem que o motivo da soltura foi o excesso de prazo das prisões preventivas.