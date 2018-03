Furtos de veículos recuam em fevereiro

O número de furtos de veículos na cidade de Americana teve queda em fevereiro, mês que em 2016 e 2017 concentrou o maior número de crimes desta natureza.

Os dados são da SSP (Secretaria Estadual de Segurança Pública), que nesta sexta-feira divulgou os números da criminalidade no mês passado. No período, houve 95 furtos de veículos em Americana, queda de 10,4% em relação a janeiro e de 32,1% em comparação com fevereiro do ano passado.

É o menor número de crimes para o mês desde 2015 (naquele ano, foram 55 casos em fevereiro). Tanto em 2016 quanto em 2017, fevereiro foi o mês do ano com a maior quantidade de delitos deste tipo. Em 2016, foram 149 casos, e no ano passado, 140.

Foto: Arquivo / O Liberal

Em outubro do ano passado, o Ministério Público prendeu 16 pessoas, entre elas três policiais, acusadas de integrar uma quadrilha de furtos, roubos e desmanche de veículos em Americana. Naquele mês, a cidade registrou 102 casos. A partir do mês seguinte, os números começaram a cair significativamente. Foram 78 casos em novembro e mais 59 em dezembro.

Em janeiro de 2018, porém, os números cresceram de novo. Houve 106 casos, alta de 79,66% em relação a dezembro. Alexandre de Andrade Pereira, um dos promotores do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) responsáveis pela operação Fusca Amarelo, diz que após esse tipo de ação, os ladrões de carros costumam sumir, mas depois reaparecem. “(O crime) É o ganha-pão deles”.

Em fevereiro, os números voltaram a cair. O número de roubos de veículos também caiu na comparação com janeiro.

Foram 12, ante 17 no primeiro mês do ano (-29,4%). Em comparação com fevereiro do ano passado, houve ligeira alta. Naquele mês, foram 11 roubos. O roubo envolve ameaça, e se configura quando um ladrão rende a vítima com uma arma. O furto ocorre quando o carro é estacionado e depois levado, sendo que a vítima não sabe quem foi.