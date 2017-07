Comprados por R$ 1 mi, furgões de videomonitoramento viram bases móveis simples

Como reforma o diretor conta que foram dados outros fins para os veículos, retirando as câmeras e monitores. No primeiro furgão foram incorporados toldos para uso especial em eventos – no último final de semana, por exemplo, esta van modificada fez a segurança na tradicional Festa de São João Batista, em Carioba.

“Eles filmaram por apenas um ano, entre 2011 e 2012”, lembrou Guilherme. “Depois disso não havia como atualizar as máquinas, não havia mão de obra entre os patrulheiros para dar manutenção nos equipamentos e por isso elas ficaram paradas. Em 2015, depois que assumi, propus a reforma destes veículos, já que as câmeras estavam quebradas e nada funcionava”, completou.

Adquiridos em 2011 ao custo de mais de R$ 1 milhão, os três furgões especiais para videomonitoramento da Gama (Guarda Municipal de Americana), hoje circulam como simples bases móveis. Isto porque, de acordo com o atual diretor da corporação, Marcos Guilherme, houve falta de planejamento orçamentário para a manutenção dos veículos e seus equipamentos, como as câmeras e softwares, o que tornou a estrutura obsoleta.

Foto: Arquivo / O Liberal

A segunda van foi desocupada completamente para o transporte de equipamentos de apoio às viaturas e a terceira base móvel se encontra parada no pátio da instituição aguardando definição de uso para que sejam feitas as adaptações necessárias. “Para se ter ideia, de 2013 em diante os furgões foram usados basicamente para transporte de pessoas. Na Praça da Fraternidade, no Parque da Liberdade, uma delas ficou mais de dois anos parada só para abrigo do guarda que precisava fazer a segurança do local”, comentou Guilherme.

Os veículos para o videomonitoramento faziam parte de um esquema de segurança anunciado no início de 2010 pela gestão do ex-prefeito cassado Diego De Nadai (PTB), como PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) da Segurança Municipal. Estava prevista a aquisição de até cinco furgões de monitoramento, compra que foi suspensa após atrasos nas entregas das três primeiras bases móveis licitadas.

LEIA TAMBÉM: Homem fica ferido após ser atingido por uma tonelada de vidro

DRONES

De acordo com o diretor da Gama, a chegada de um drone doado para a corporação deve retomar os videomonitoramentos com mais eficiência. “O drone faz um trabalho bem melhor do que as bases, já que tínhamos que estar sempre parados num local com energia elétrica para ligar a extensão. A torre também levantava pouco menos do que sete metros e isso tornava o monitoramento muito limitado, pela questão de pontos cegos, como prédios ou copas de árvores”, pontuou. Além do drone, a corporação também aposta na instalação de 17 câmeras fixas de monitoramento, parte do projeto “Câmera Cidadã”. Os equipamentos estão em fase final de licitação e devem ser instalados nos próximos meses.