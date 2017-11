Fundo Social recebe doações de produtos de limpeza arrecadados em show

O Fundo Social de Solidariedade de Americana recebeu na manhã desta quinta-feira (9) a doação de produtos de limpeza arrecadados por meio do projeto Circuito Sescoop/SP (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado de São Paulo) de Cultura, que trouxe o show “Tributo a Jair Rodrigues”, no dia 26 de outubro, ao Teatro Municipal de Americana. O ingresso era a doação de produtos de limpeza. Foto: Marília Pierre-Prefeitura de Americana.JPG

O show com Luciana Mello e Jairzinho, filhos do cantor Jair Rodrigues, arrecadou 502 unidades de produtos de limpeza, segundo Eliana André da Silva, representante do Sicoob Unimais. Foram entregues 16,5 litros de água sanitária; 5 litros de detergente; 5,5 litros de sabão líquido; 3 litros de sabonete líquido; 341 litros de desinfetante e 101 quilos de sabão em pó.

As doações serão destinadas para as famílias cadastradas nos programas sociais do Fundo de Solidariedade, segundo a assessora Thais Rillo. “Pelo terceiro ano consecutivo realizamos esta importante parceria com o Sescoop. Agradecemos ao público e a todos que prestigiaram o evento e colaboraram com as doações”.