Fundo Social recebe doação de 2 mil litros de leite e 34 kg de alimentos

Foto: Natália Santana / Divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de Americana foi beneficiado com 2.185 litros de leite e 34 quilos de alimentos que foram arrecadados durante a 8ª edição do Bluesteco Festival, evento realizado em parceria com a ONG Família José no último sábado e domingo (27). Para entrar no evento, era preciso doar um litro de leite ou 1 kg de alimento, que foram destinados ao Fundo Social. Agora, será feito o levantamento das famílias e entidades para realizar as doações.

Para Maine Najar, presidente do Fundo Social de Solidariedade, o evento é de grande importância para ajudar as famílias carentes que necessitam do leite. “O evento é importante para que a gente consiga parcerias, com o intuito de arrecadar doações que vão para 87 famílias cadastradas e 85 entidades. É importante conseguir doações de alimentos para podermos ajudar a quem precisa”, afirma Maine.

Os interessados em doar alimentos, cestas básicas, leite, roupas, sapatos e brinquedos devem entrar em contato com o Fundo Social de Solidariedade, na Rua Antônio Frezzarin, 412, no Jardim São Paulo. O telefone é o 3461-1267.