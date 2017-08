Fundo Social promove Show de Prêmios em prol do HM

O Fundo Social de Solidariedade de Americana está vendendo cartelas para o Show de Prêmios, que tem o objetivo de angariar recursos para ajudar em reformas do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. O evento beneficente será sábado, dia 12 de agosto, das 14h às 20h, na EMEF “Paulo Freire”, no Parque Novo Mundo. Foto: Dener Chimeli / O Liberal

A ação social visa arrecadar recursos para a reforma de duas salas de observação do hospital e uma adaptação da recepção para o acesso exclusivo de crianças. O evento será realizado em parceria com o Núcleo Integrado de Lazer, Esportes, Educação e Cultura (NILEEC). Haverá praça de alimentação com a venda de comidas e bebidas.

As cartelas para o Show de Prêmios podem ser adquiridas ao custo de R$ 15, no Fundo Social, que está localizado na rua Antônio Frezarin, 412, no Jardim São Paulo. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. A compra também pode ser feita com voluntários do NILEEC. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3405-4772.