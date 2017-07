Fundo Social participa do ‘Dia C’ e do ‘Americana para o Bem’

O Fundo Social de Solidariedade de Americana vai participar neste sábado (29) dos eventos Dia C – Dia de Cooperar e do Americana Para o Bem. O Dia de Cooperar será realizado das 9h às 13h, na Praça Vinícius de Moraes, no bairro Antonio Zanaga, e o Americana Para o Bem das 9h às 22h, no Teatro Elis Regina, na bairro Colina.

Com o apoio do Fundo Social, o “Dia C” vai disponibilizar vários serviços gratuitos, como consulta de CPF, corte de cabelo, avaliação bucal em adultos, aplicação de flúor em crianças, exame de acuidade visual, além de apresentação de balé infantil, exposição do Clube do Fusca, oficinas de origami. Haverá ainda, em parceria com a The Street Store, com doações de roupas e calçados, por meio da Campanha do Agasalho, promovida pelo Fundo Social.

LEIA TAMBÉM: Criminosos agridem e tentam atropelar testemunha de furto

Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Também neste sábado, no Teatro Elis Regina, em parceria com a Igreja Quadrangular, será promovido o evento Americana para o Bem, com o objetivo de arrecadar fraldas geriátricas e medicamentos para o Fundo Social. O evento contará com pipoca, algodão doce, cama elástica, trenzinho e show musical. Haverá participações especiais do Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra e Guarda Municipal. A entrada é franca.