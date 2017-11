Funcionários usam guarda-chuva em goteiras de creche

Foto: Divulgação

O problema do grande número de goteiras da Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Carandá, no bairro Mathiensen, chamou a atenção dos vereadores da Comissão de Educação da Câmara de Americana, que visitaram o local e flagraram até o uso de um guarda-chuva dentro de uma sala utilizada pela faxineira do local. Os parlamentares fizeram requerimento cobrando melhorias na unidade, e a prefeitura diz que passará por reforma.

De acordo com a vereadora Maria Giovana Fortunato (PC do B), presidente da comissão, entre os problemas encontrados, estão diversas poças de água da chuva pela escola, muitas goteiras – inclusive na despensa – que obrigaram os funcionários da escola a espalhar baldes pela unidade. Foto: Divulgação

Membro da comissão, Thiago Brochi (PSDB) foi quem recebeu reclamações de pais preocupados com a situação. “Encontramos alguns equipamentos elétricos ligados próximo de onde cai água. A escola precisa de providências urgentes”, disse.