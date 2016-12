Os servidores municipais de Americana rejeitaram, em assembleia nesta terça-feira, a proposta de um cronograma apresentado pelo prefeito, Omar Najar (PMDB), para quitar as pendências de salário, 13º e retroativo relativo aos salários. Com a decisão, os trabalhadores do poder Executivo seguem em greve ao menos até 5 de janeiro, quando está marcada mais uma assembleia.

O prefeito redigiu uma proposta e entregou à direção do SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana) com base em diálogos entre Omar e o dirigente sindical da categoria, Antonio Bassan Forti, o Toninho Forti.

Pelo documento, os salários de novembro deveriam ser pagos até esta quarta-feira; a primeira parcela do 13º seria depositada até 28 de dezembro e a segunda em 23 de janeiro de 2017; pagamento de parcela do reajuste de 2016, retroativa de janeiro a agosto, em 23 de fevereiro de 2017; além de pagamento integral dos salários de dezembro de 2016 até 24 de janeiro de 2017. Os itens foram rejeitados por unanimidade. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Com a recusa, a greve se mantém até depois do recesso de fim de ano, quando haverá a próxima assembleia. Ainda que o salário do mês seja pago, a paralisação continua. “Os servidores decidiram continuar em greve até o pagamento de todas as pendências salariais. Quem acompanha sabe que a situação financeira da prefeitura é gravíssima. Todo mundo sabe que greve é desgastante, mas a única forma que o servidor tem de protestar é a greve”, disse Toninho Forti.

O dirigente lembrou que este será o terceiro Natal consecutivo em que os servidores atravessam em greve e com problemas nos pagamentos dos salários.

O prefeito de Americana, Omar Najar (PMDB), disse que respeita o direito de greve dos trabalhadores, mas lamentou o que chamou de falta compreensão dos trabalhadores com o momento. “Como é que eu posso fazer o pagamento se não tem dinheiro? No dia que der um saldo no banco vamos pagar. Não adianta espremer na parede em uma situação que não tem dinheiro, como é que eu vou fazer? Deixo bem claro que é um direito deles, mas infelizmente não estão entendendo a situação”, completou o prefeito.

Salário

A Prefeitura de Americana depositou mais R$ 800,00 na conta dos servidores nesta terça-feira. O valor total dos depósitos foi de R$ 2.323.329 quitando o salário de 3.080 funcionários municipais. O prefeito disse ainda que a expectativa é que até quinta-feira haverá a quitação total dos salários, que até agora já precisou de três parcelas.