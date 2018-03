Funcionários do DAE farão ato nesta quinta-feira

Pelo menos 100 funcionários do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana devem participar de um ato em frente à sede da autarquia nesta quinta-feira. O manifesto ocorre por conta do Dia Mundial da Água, comemorado hoje, mas as atuais condições de trabalho dos servidores frente ao excesso de vazamentos, além da possibilidade de concessão do serviço, também devem ser abordadas. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Americana, Antonio Forti, o Toninho Forti, disse que foi convidado a participar do ato, mas que ele é uma manifestação espontânea dos próprios servidores. “É uma comemoração à Semana da Água, até onde sei”, afirmou o sindicalista.

Questionado sobre a pauta incluir a possível concessão da autarquia à iniciativa privada, ele disse que deve ser “inevitável” tocar no assunto.

O ato está marcado para as 7 horas, antes do início do expediente. Em nota, o DAE informou que está ciente da manifestação, e por ser feita antes do horário de trabalho, tem legitimidade. Marina Zanaki