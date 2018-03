Funcionários do DAE de Americana fazem ato contra concessão

Foto: Divulgação

Cerca de 150 funcionários do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizaram um ato na manhã desta quinta-feira (22) para protestar contra a possível concessão do serviço de água e esgoto na cidade. O prefeito Omar Najar (PMDB) deve enviar à Câmara Municipal um projeto que altera o artigo da Lei Orgânica do Município que atualmente impede concessões ou privatizações da autarquia.

Os servidores temem mudanças em seus postos de trabalho e o encarecimento dos serviços. Além disso, eles criticaram a prefeitura por supostamente utilizar dinheiro do caixa da autarquia para pagamento de dívidas do Executivo, em vez de utilizá-lo para investimentos.

“Podemos ser prejudicados como trabalhadores e como cidadãos com a concessão. Está sendo mostrado que hoje o DAE não tem condições de funcionar, com esses muitos vazamentos, mas isso é resultado de anos de sucateamento. O DAE sempre teve dinheiro e sempre alimentou a prefeitura financeiramente”, afirmou o servidor da autarquia há 17 anos, Nazareno Antonio da Mota. Ele argumentou ainda que falta à autarquia uma gestão eficiente para organizar a prestação dos serviços.

Desabafo. “As pessoas na rua chamam a gente de vagabundo, mas o que está acontecendo é que os funcionários do DAE estão a todo o vapor. Precisaria ter uma empreiteira também pra fazer os serviços, com máquinas, equipamentos, materiais”, desabafou um funcionário da autarquia que preferiu não se identificar. Ele estima que haja uma fila de mais de 200 ligações de água e esgoto, e mais de 100 vazamentos aguardando reparo. “Em dois meses coloca tudo em ordem, mas estão forçando a barra para ter a concessão”.

Ele relatou à reportagem que desde janeiro, quando encerrou-se o contrato emergencial com uma empresa para realização de manutenções, nenhuma outra foi contratada. O processo de licitação teria sido interrompido por conta de questionamentos feitos por participantes.

A prefeitura de Americana e o DAE foram procurados, mas não se posicionaram até a publicação da reportagem.