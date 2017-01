Funcionário se irrita com advertência e agride patrão

Um comerciante de 59 anos registrou um boletim de ocorrência na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana, onde diz ter sido agredido por um funcionário, na noite desta sexta-feira (6). O crime teria acontecido por volta das 23h30, dentro de uma pizzaria, na Avenida Chalil Miguel Onsi, no Jardim São Sebastião. Foto: Dener Chimeli / O Liberal

A vítima, V.J.B., proprietária do estabelecimento comercial, disse que o funcionário A.C.S. – a idade não foi informada – teria alterado a voz com a mulher dele, a também comerciante D.M.L.N., de 56 anos, ao ser advertido por ela.

A mulher teria pedido que o rapaz pegasse um saco de farinha que ele havia derrubado e o funcionário não teria gostado, passando a alterar a voz com a comerciante.

O marido dela disse ter se aproximado do funcionário para conversar e acabou sendo agredido com um soco no peito. A vítima foi atendida no Pronto Socorro do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde passou por exames e depois foi liberada.

O caso será encaminhado para investigação ao 4ºDP (Distrito Policial), mas o comerciante já demonstrou interesse em representar judicialmente contra o funcionário.

