Fotógrafo Ademir Lopes é condenado por golpe em clientes

O fotógrafo Ademir Lopes, acusado de aplicar golpes em casais que contrataram seus serviços em Americana, foi condenado a um ano e oito meses de prisão no regime aberto e pode ter que indenizar as 32 vítimas relacionadas no processo. Os valores ainda precisarão ser cobrados na justiça cível, mas são estimados em R$ 66 mil. A defesa de Lopes diz que ainda aguarda ele se manifestar sobre a sentença para saber se entrará com recurso.

De acordo com a acusação do Ministério Público, cerca de 100 clientes tiveram prejuízos com o fotógrafo entre 2013 e 2015, mas somente 32 foram considerados para a acusação de estelionato, que seriam os casais que deixaram de ter os serviços prestados intencionalmente, já que Lopes teria fechado os contratos sabendo que não teria condições de honrá-los.

Lopes chegou a ficar cerca de um ano sem ser localizado pela Justiça, que só o encontrou em Piracicaba quando o processo já corria risco de ser arquivado. Em audiência, ele defendeu que não se tratava de estelionato, mas somente de falência, e que não havia provas de crime.