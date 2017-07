Fórum promove curso de pós-graduação em direito processual penal

A Escola Paulista da Magistratura promove pela primeira vez no Fórum de Americana o curso de pós-graduação lato sensu na área de direito processual penal. A especialização tem duração de 15 meses, a partir do dia 17 de agosto, e as inscrições serão encerradas no próximo dia 20. No total, 100 vagas foram abertas ao público com mensalidades de R$ 700.

De acordo com o juiz de Direito da Vara da Família e das Sucessões de Americana, Fábio Luís Bossler, são esperados para o curso magistrados, promotores públicos, funcionários do Poder Judiciário em geral, além de advogados e bacharéis em direito. “A Escola Paulista de Magistratura é um órgão ligado ao Tribunal de Justiça de São Paulo e promove cursos de pós-graduação tanto na Capital como no Interior”, comentou o juiz, que é também coordenador local da instituição.

“Tivemos em Americana há três anos um curso de pós-graduação em processo civil. Houve grande adesão, muita procura, tanto dos funcionários do Poder Judiciário, para aprimoramento de conhecimentos, tanto por advogados e outras autoridades. Agora com o processual penal os interessados terão novamente a chance de fazer um curso de nível elevado para conseguir aprofundar seus conhecimentos”, disse.