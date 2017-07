Foragido da Justiça é preso por receptação e uso de documento falso

Um homem condenado por porte ilegal de arma de fogo e uso de documento falso foi preso na noite deste domingo (2), em Americana, após tentar fugir da Polícia Militar, no Parque Gramado. Soldados faziam patrulhamento pela Rua Gregório Sacoman e viram o suspeito descer de um veículo Prisma. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir para o interior de uma residência, mas foi alcançado pelos policiais. Foto: Polícia Militar/Divulgação

Com ele, os soldados apreenderam um celular furtado. Pediram, então, um documento de identificação e o suspeito entregou uma CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Porém, por meio de pesquisa pelo TMD (Terminal Móvel de Dados), descobriram que o documento era falso, uma vez que a foto que aparecia no sistema não correspondia com a da CNH apresentada.

O suspeito informou o verdadeiro nome e após nova pesquisa, os policiais descobriram que ele estava sendo procurado pela Justiça pelos crimes de porte ilegal de arma e uso de documento falso. O homem foi apresentado na CPJ (Central de Polícia Judiciária), autuado em flagrante por uso de documento falso e receptação e depois encaminhado para a cadeia de Sumaré.