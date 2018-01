Foragido da Justiça do RJ é preso em Americana

Um foragido da Justiça do Rio de Janeiro foi preso na madrugada desta quarta-feira (17), na Avenida 9 de Julho, em Americana. Ele responde a três processos por roubo e estava sendo procurado pelo mesmo crime. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Por volta da 1 hora, policiais militares em patrulhamento desconfiaram da atitude do ajudante geral de 30 anos e resolveram abordá-lo. Inicialmente, ele informou que já havia cumprido pena por roubo no Estado do Rio de Janeiro. Porém, passou informações desencontradas e por meio de pesquisas criminais, os policiais descobriram que havia um mandado de prisão contra o ajudante.

O foragido foi apresentado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) e depois encaminhado para a cadeia de Sumaré.