Fim dos benefícios fiscais a entidades e clubes sai da pauta da Câmara

A Câmara de Americana adiou, por 30 dias, o mais polêmico dos projetos de lei que estavam na pauta da sessão ordinária desta quinta-feira (24). Os vereadores iam analisar a proposta que revoga os dispositivos de uma lei de 2011, que concede benefícios fiscais a entidades. Entre os beneficiários estão clubes, que deixaram de recolher impostos municipais. O próprio Guilherme Tiosso (PRP), um dos autores do projeto, pediu a prorrogação da análise da matéria, alegando que o tema ainda gera dúvidas na Casa de Leis e precisa ser melhor analisado.

Desde a promulgação da lei municipal nº 5.218/2011, os cofres públicos deixaram de recolher cerca de R$ 11,5 milhões em impostos. O texto que defende a revisão da lei foi protocolada por Tiosso e Welington Rezende, seu correligionário. Os dois consideram descabido que as agremiações, instituições privadas, não arquem com seus compromissos fiscais. Eles defendem que a isenção continue beneficiando quem presta serviços ao público, como por exemplo as associações beneficentes.

Foto: Arquivo / O Liberal

O pedido de adiamento foi estratégico. Na audiência pública do dia 2 de agosto, representantes dos clubes tomaram o plenário e ganharam o apoio declarado de diversos vereadores que se posicionaram pela manutenção dos benefícios fiscais, desde que as agremiações pudessem oferecer “contrapartidas sociais” ao município. Os favoráveis à isenção lembraram que os clubes enfrentam situação financeira caótica por conta da crise e estariam condenados a fechar as portas de tivessem de responder por mais encargos.