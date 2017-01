Fim da UPA São José pega pacientes de surpresa

Morador da Cidade Jardim, Ricardo Alexandre Araújo foi surpreendido, nesta quinta-feira (12), com o fechamento da UPA São José. Com diagnóstico de pedras na vesícula, ele procurou o posto de saúde para solicitar um encaminhamento à cirurgia. “Recebi o resultado do exame e preciso operar urgente, estou com muita dor”, contou. Foto: Dener Chimeli / O Liberal

A desenhista têxtil Patricia de Souza levou a avó Manoelina Carraro, de 80 anos, para ser atendida no hospital municipal nesta quinta-feira porque a idosa estava com febre e dor de garganta. Moradora do Nova Americana, ela reclamou que a avó estava há quase duas horas e meia aguardando para ser chamada, mesmo sendo atendimento prioritário. “Na UPA, o prioritário levava uns 40 minutos. Vai fazer falta, assim como o postinho do Nova Americana que fechou para virar uma posto do Detran”.

A dona de casa Graziele Pereira chegou às 12h30 no hospital municipal, mas até as 16h não havia sido atendida. “A moça da triagem falou que ia demorar entre três e quatro horas. Eu moro no Mario Covas, mas meu pai falou que a UPA estava fechada e me trouxe direto aqui”, relatou.

“Lógico que pela proximidade geográfica, as pessoas preferem uma unidade perto delas, mas, de qualquer forma, se não for atendido lá, o atendimento no hospital permanece”, comentou o secretário de Saúde, Orestes Camargo Neves.

“Quando a gente tem que suspender funcionamento de unidade, a tendência é de que algumas pessoas deixem de procurar. Não digo que é significativo, mas alguém que precisa de um atendimento que não é de urgência e emergência, ele até espera um pouco pra ver se melhora, acaba achando outra solução”, justificou o secretário.