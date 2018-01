Filhote de macaco ameaçado de extinção nasce no Zoo

O Parque Ecológico de Americana ganhou um novo morador há cerca de um mês. Nasceu um filhote de macaco prego do peito amarelo, uma espécie ameaçada de extinção, que possui agora aproximadamente 20 centímetros de comprimento (contando a cauda).

De acordo com informações do Parque Ecológico, o filhote – ainda sem nome – está na ilha para visitação juntamente com os pais e deve ficar nas costas da mãe por um ano. Assim como qualquer mamífero, o macaquinho vai se alimentar de leite materno nesses primeiros meses de vida.

Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

O período de gestação dessa espécie é de 180 dias e, na fase adulta, chega a pesar de 1 a 4 quilos. O macaco prego do peito amarelo vive aproximadamente 40 anos.