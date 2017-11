Fidam retoma plano de estímulo ao setor têxtil

Com a ajuda de organismos públicos e empresários do segmento, se pretende retomar um projeto anunciado há quase uma década, mas nunca efetivamente executado: a transformação da microrregião em um polo produtivo organizado, capaz de se modernizar e disputar mercado no mundo todo.

De acordo com Marcelo Machado, coordenador das ações de desenvolvimento regional do governo paulista, o segmento pode produzir, empregar e lucrar mais, colocando artigos de qualidade no mercado, e praticando preços competitivos. Ele citou como exemplo a indústria calçadista de Franca. As fábricas se uniram, fecharam com um único fornecedor de cola, reduziram seus custos de produção, e passaram a vender mercadorias a preços mais acessíveis. As vendas saltaram.

“A nossa proposta é fortalecer principalmente as pequenas e médias empresas”, explicou Machado. “Juntas, elas conseguem bons contratos, da compra da matéria-prima à venda ao consumidor final, qualquer que seja o setor de atuação”

O presidente da Fidam, Edison Tadeu Botasso, afirma que a estrutura da entidade a credencia para a missão. Se começa a arregimentar agentes do setor e a alavancar ações. Na reunião da manhã desta sexta-feira – com os representes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência Tecnologia e Inovação – Botasso começou a traçar as diretrizes de ação do APL têxtil.

A Fidam, disse, já mantém uma incubadora de empresas e conclui as obras do Centro Cultural da Moda, que vai informar e formar profissionais sobre as tendências do setor no mundo inteiro. “Já temos ao nosso lado, parceiros como Senai, Sebrae, Acia, Fatec, Sinditec. A ideia é que cada entidade possa dispor de sua estrutura e de seus serviços para o aprimoramento da indústria têxtil”, resumiu.