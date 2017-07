Festa do Bom Jesus tem almoço mineiro neste domingo

LANCHE

Nas noites da Festa do Bom Jesus, uma das receitas que mais chamam a atenção é o tradicional lanche de linguiça do padre que, ao longo dos anos, vem conquistando os paladares mais exigentes.

“Têm pessoas que vêm de longe e de outras cidades aqui da região, como Limeira, só para comer o lanche”, revelou a voluntária Celi Magnaterra, responsável pela preparação do prato.

“Segredo? Não tem segredo, o lanche é muito gostoso mesmo. A cada ano, quanto mais a gente faz, mais caprichado ele fica e ainda melhor”, comentou. “É bem trabalhoso, mas é prazeroso também. É tudo muito limpinho e feito com muita dedicação”.

De acordo com Celi, o lanche é uma receita do ex-pároco da comunidade, o padre Antonio Luís Fernandes.

“O padre Luís, quando veio para a paróquia, teve a ideia da festa e criou esse lanche, que ficou bem gostoso e acabou se tornando uma tradição”, citou.

ROLETA

Além do lanche de linguiça do padre, outra tradição da festa do Padroeiro Bom Jesus e que tem espaço garantido, desde o primeiro evento, é a Roleta de Assados.

De acordo com Lucas Leoncine, encarregado da roleta há cerca de cinco anos, a ação, além de premiar quem participa da festa, também é uma forma de entretenimento.

“Vendemos durante a festa alguns números e vamos sorteando os itens. Sorteamos os assados, como leitoas, frango, joelho de porco, costela etc., e brindes que ganhamos de patrocinadores, como vasos de flores, orquídeas, relógios, vale-compras do comércio, entre outros prêmios”, explicou.

“Sempre que as pessoas veem os vendedores pela festa, já ficam animadas para comprar”, ressaltou o voluntário.

FESTA

A 9ª edição da Festa do Padroeiro da comunidade do Bom Jesus, em Americana, acontece entre 7 e 29 de julho, às sextas, sábados e domingos. O evento é realizado no Salão de Festas do Bom Jesus, na Rua Dom Barreto, em frente a Praça Antonio Faé, no Jardim Girassol.