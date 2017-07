Festa do Bom Jesus começa nesta sexta-feira

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Há sete anos Edson Brazzarotto faz parte da organização da festa de Bom Jesus, ao lado de Carlos Casagrande, Jefferson Magnaterra e Mônica Castelli. Ele é um dos coordenadores do evento, e falou da expansão da quermesse para 2017.

“Ao todo, são 2,5 mil m² metros de área coberta. Temos um salão de festa, uma quadra e também toda a rua. Só na rua, são 500 m² de área coberta. O espaço pode receber até duas mil pessoas sentadas. Por tudo isso, a organização espera receber, por final de semana, cerca de 10 mil pessoas”, apontou.

De acordo com Brazzarotto, a festa da paróquia Bom Jesus passou por mudanças e, hoje, já é uma referência para os demais eventos da cidade.

“Nos mais de 50 anos de paróquia, a comunidade do Bom Jesus sempre fez quermesses, mas não nesse modelo mais ‘robusto’, com atrações conhecidas nacionalmente. Por isso, o evento se tornou um marco na cidade e uma tradição do calendário festivo. Hoje, a festa está num nível bem significativo”, ressaltou.

Ainda segundo o coordenador, embora tenha crescido bastante nos últimos anos, atraindo pessoas de vários bairros de Americana e até de outras cidades da região, a festa se manteve fiel às suas raízes.

“O evento vem crescendo ano a ano, mas não perdeu a sua essência. É uma festa muito familiar, e esse é o nosso diferencial”.

SEGURANÇA

Para garantir que tudo saia conforme o planejado e sem nenhum percalço, a 9º Festa do Padroeiro Bom Jesus vai contar com a presença de uma base móvel da PM (Polícia Militar) e da Gama (Guarda Municipal de Americana), além de vários homens que farão a segurança do evento.

Já para as crianças, a diversão está garantida com várias brincadeiras, como a tradicional barraca da pescaria e da boca do palhaço, além de cama elástica, piscina de bolinhas e escorregador.

DESTINAÇÃO

A igreja do Senhor Bom Jesus, em Americana, foi criada no dia 13 de junho de 1958, por Dom Paulo de Tarso Campos. O prédio original precisou ser demolido devido a uma série de problemas estruturais.

A reformulação da Festa do Padroeiro de Bom Jesus foi a saída encontrada pela comunidade para atrair mais público, e assim, arrecadar mais recursos financeiros para a construção do novo templo religioso.

Segundo Edson Brazzarotto, organizador das festividades do padroeiro, todo o dinheiro arrecadado em 2017 vai, mais uma vez, ser destinado para a continuidade das intervenções no novo prédio.

“A igreja já está erguida, mas ainda não está finalizada. Toda a parte interna, por exemplo, ainda precisa de alguns detalhes, como um novo mosaico, na parte do altar. Além disso, os bancos precisam ser trocados. Ou seja, faltam acabamentos e ornamentação da igreja, tudo para deixar os fiéis mais confortáveis”, resume Brazzarotto. Foto: Michel Saia - Michel Saia Fotografia

FESTA

A 9ª edição da Festa do Padroeiro da comunidade do Bom Jesus, em Americana, acontece entre 7 e 29 de julho, às sextas, sábados e domingos. O evento é realizado no Salão de Festas do Bom Jesus, na Rua Dom Barreto, em frente a Praça Antonio Faé, no Jardim Girassol.

PROGRAMAÇÃO DA FESTA

07/07: 19h30 – Samba D’Aninha

08/07: 19h30 – Telma Linsk – 22h – Demônios da Garoa

09/07: 12h – Almoço Mineiro

14/07: 19h30 – The Condors

15/07: 19h30 – Alto Astral – 22h – Rodrigo José

21/07: 19h30 – Hugo & Anderson

22/07: 19h30 – Banda AR40 – 22h – Nilton César

23/07: 12h – Feijoada Completa

28/07: 19h30 – João Paulo & André

29/07: 19h30 – Eder de Luca & Banda – 22h – Moacyr Franco