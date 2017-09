Fest Funk é cancelado por falta de alvará no Rio Branco

Toda a estrutura já estava montada no campo, inclusive o palco e os bares. Este seria o primeiro de uma série de eventos que o Rio Branco pretendia realizar em seu estádio para lucrar com a locação do espaço. Segundo a produtora Nação Brasil, que alugou o campo, metade do aluguel já teria sido depositado aos cofres do Tigre. Os valores não foram informados.

O Fest Funk, evento que estava marcado para esta quinta-feira (07) com shows de mais de 20 cantores de funk, foi cancelado de última hora por falta de alvará no estádio Décio Vitta, em Americana. Os portões deveriam ter sido abertos ao meio-dia, mas foram definitivamente trancados por volta das 14 horas diante da reprovação do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) para eventos deste porte.

“O evento foi fechado há três meses, tinham que ter corrido atrás do alvará. Agora o Rio Branco tem que devolver o dinheiro do aluguel para devolvermos o dinheiro dos ingressos das pessoas que compraram”, acrescentou. Cerca de 1,5 mil convites haviam sido vendidos antecipadamente para o evento. Os ingressos variavam de R$ 30 a R$ 100.

Centenas de pessoas foram pegas de surpresa com a notícia e formaram uma fila contínua na bilheteria para cobrar a devolução do dinheiro gasto com o ingresso. Até a tarde desta quinta, só foram ressarcidos aqueles que haviam comprado os convites fisicamente no local. Quem comprou pela internet precisou deixar seus dados para futuro depósito por parte dos organizadores.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O Rio Branco emitiu uma nota oficial para se pronunciar sobre o caso: “Informamos que, para a realização do Fest Funk, foram contratados os serviços do engenheiro Fabio Almeida, que ficou responsável por fazer todo o projeto do evento. Este projeto havia, sim, sido aprovado pelos Bombeiros em primeira instância, mas, próximo do horário da abertura dos portões, a organização do Fest Funk foi comunicada de que uma autoridade superior do Corpo de Bombeiros havia reprovado o projeto. Essa reprovação em segunda instância poderia causar o interrompimento do festival em andamento, e como isso poderia causar riscos aos participantes, decidimos cancelar o evento”, constou o texto.

O DV até possui um AVCB em dia, mas que só autoriza a utilização do espaço para jogos do time, e não eventos musicais e com venda de bebidas alcoólicas. Ao menos é certo que o local receberá normalmente o jogo contra o São Paulo B, domingo que vem, pela penúltima rodada da primeira fase da Copa Paulista.