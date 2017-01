Fatec divulga local de provas; exame ocorre no dia 8

Foto: Arquivo/O Liberal

A Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo) disponibilizou em seu portal online e nos murais de suas secretarias os locais de prova para o vestibular 2017. O exame acontece no próximo domingo, dia 8.

Em Americana, são 1,6 mil candidatos concorrendo a 480 vagas para suas 12 classes de tecnologia. Entre os cursos disputados na cidade destacam-se Gestão Empresarial, Logística, Segurança da Informação, Jogos Digitais e Produção Têxtil, as cinco modalidades mais concorridas. No Estado são 64 mil inscritos no total.

LEIA TAMBÉM: Polícia prende irmãos gêmeos suspeitos de pedofilia

No próximo domingo os candidatos terão cinco horas para responder 54 questões de múltipla escolha e escrever uma redação. Os portões abrem às 12h15 e fecham às 13h. Após esse horário não será permitida a entrada de nenhum vestibulando.

Além de questões comuns ao ensino médio, como biologia, física, história e inglês, os estudantes terão que responder cinco questões de raciocínio lógico e outras nove perguntas do que a instituição descreveu como “conteúdo multidisciplinar”.

Quanto ao peso da prova, oito conjuntos de questões terão peso 1 e dois conjuntos, peso 2, conforme o eixo tecnológico a que pertence o curso escolhido pelo candidato. O gabarito oficial será divulgado no site da instituição no mesmo dia, uma hora após o término da prova, às 18h30.

LEIA TAMBÉM: Mudanças aceleram a execução de processos

Para fazer a prova os candidatos devem levar, além de caneta esferográfica com tinta preta ou azul, um lápis preto nº 2 e borracha. Também é necessário levar um documento de identidade, que pode ser carteira nacional de habilitação dentro da validade, carteira de trabalho ou passaporte.