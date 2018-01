Fatec divulga locais da prova do vestibular

A Fatec (Faculdade de Tecnologia) de Americana divulgou nesta terça-feira os locais onde os candidatos farão o vestibular. Os inscritos podem fazer a consulta através do site e na unidade em que pretendem estudar. A prova está marcada para este domingo, às 13 horas.

Os portões serão abertos às 12h15 e fechados às 13. Os candidatos precisam estar atentos, pois não será permitida a entrada após esse horário. O gabarito do vestibular será disponibilizado no mesmo dia, às 18h30, no site da instituição.

Foto: Arquivo - O Liberal

A lista com a classificação geral e a primeira chamada dos selecionados será divulgada no dia 5 de fevereiro.