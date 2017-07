Farmácias municipais atuam de forma descentralizada

Por meio das onze farmácias do município, moradores tem acesso aos medicamentos da assistência básica, como analgésicos e antibióticos, por exemplo. As farmácias estão localizadas nos bairros Mathiensen, Jardim São Paulo, Jardim Ipiranga, Parque Gramado, Parque das Nações, São Domingos, São Vito, Zanaga, Praia Azul, Jardim Alvorada, além da Farmácia Central.

Desde março deste ano o setor de assistência farmacêutica da Secretaria de Saúde da prefeitura de Americana vem atuando de forma regionalizada, com o direcionamento dos usuários para as farmácias mais próximas dos seus locais de residência. Com a regionalização, o setor passou a contar com onze farmácias distribuídas no município; somente os medicamentos do Programa Alto Custo continuam disponibilizados na Farmácia Central.

De acordo com a coordenadora do setor, Daniela Batagin Santarosa Domingues, a regionalização é uma necessidade prevista pelo Programa de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde, como um processo de organização do sistema, para possibilitar a melhoria do acesso à população, além de prestar um atendimento qualificado, sob a supervisão de um responsável técnico. “As pessoas têm como hábito procurar a farmácia central, achando que apenas lá irão encontrar o medicamento que precisam, quando na realidade as outras farmácias também podem e devem ser utilizadas”, explicou.

Para ela, uma das razões que têm levado usuários a optarem apenas pela farmácia central é falta de informação, o que leva as pessoas a acreditar que por ser uma farmácia com maior fluxo terão a garantia de que irão encontrar o medicamento. “Nós mapeamos os principais medicamentos utilizados, de acordo com o local de residência dos usuários, portanto, basta que eles procurem pela farmácia mais próxima que irão obter o produto”, enfatizou Daniela.

A coordenadora esclarece que somente não haverá como retirar o medicamento se o mesmo estiver em falta, situação que também pode ocorrer na farmácia central, uma vez que os produtos chegam primeiro no almoxarifado e são distribuídos para as farmácias.

Daniela lembra ainda que a população poderá obter os medicamentos do programa “Aqui tem Farmácia Popular” em diversas farmácias particulares da cidade; dentre os medicamentos que podem ser retirados gratuitamente nos estabelecimentos que possuem esse programa estão o Dipropionato de beclometasona (200mcg, 250mcg e 50mcg spray) e o Salbutamol (100mcg spray), ambos para o tratamento da Asma; o Metformina (500 e 850mg) comprimido, o Glibenclamida (5mg) comprimido, Insulina Humana NPH e Regular, indicados para o tratamento da Diabetes; Atenolol (25mg) comprimido, Captopril (25mg) comprimido, Propranolol (40mg) comprimido, Hidroclorotiazida (25mg) comprimido, Losartana potássica (50mg) comprimido e Enalapril (10mg) comprimido, esses utilizados para o controle da pressão arterial. Para a obtenção desses medicamentos é necessário que o usuário apresente o CPF, um documento com foto e a receita médica.

Já nas farmácias municipais e a de alto custo (central), para a retirada dos medicamentos se faz necessário apresentar, além da receita, o comprovante de endereço, RG, CPF e o cartão SUS.

Confira a relação de farmácias municipais:

Vila Mathiensen – Rua Alfazema, 316

São Vito – Rua Chucri Zogbi, 540

Jardim Ipiranga – Rua Itambé, 236

Antônio Zanaga – Rua Ari Barroso, 485

Jardim Alvorada – Rua dos Asteróides, 298

Parque Gramado – Rua Ema Italia Bufarah, sem número

São Domingos – Rua Salvador Giordano, 320

Parque das Nações – Rua Austrália, 288

Jardim São Paulo – Rua das Poncianas, 900

Praia Azul – Rua Maranhão, sem número, ao lado do Centro Comunitário

Farmácia Central – Rua Dom Pedro II, 87

Para saber o horário de funcionamento de cada farmácia, o usuário deverá acessar o site da Secretaria de Saúde.