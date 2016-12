A Farmácia do Fundo Social de Americana entrou em recesso no dia 23 deste mês e seguirá fechada até 15 de janeiro, em razão das férias da farmacêutica. O fechamento da unidade segue determinação da Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa, que prevê que as farmácias devem ter, obrigatoriamente, um farmacêutico responsável durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento.

A Farmácia do Fundo Social de Solidariedade é um projeto exclusivo para moradores de Americana, e complementa o programa de distribuição gratuita de medicamentos, além de orientar o uso correto de remédios e o comprometimento do paciente com o tratamento.

LEIA TAMBÉM: Mais de 400 pessoas acompanham abertura da 2ª Expodeps

Os medicamentos são obtidos por meio de doações de entidades, propagandistas, médicos, laboratórios, amostras grátis e da própria população. A iniciativa da Prefeitura de Americana, por meio do Fundo Social de Solidariedade, visa compartilhar os medicamentos doados, que não são padronizados pelo SUS e que muitas vezes acaba se perdendo por diversos motivos: armazenamento inadequado ou prazo de validade vencido.

Localizada à Rua Antonio Frezzarin, 412, no Jardim São Pedro, a Farmácia do Fundo Social de Solidariedade de Americana atende de segunda a quinta-feira, das 8h às 12h, e das 13h às 16h. Na sexta-feira, o atendimento é realizado das 13h às 16h. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3405-4772.