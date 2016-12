A família do balconista Leandro Malaquias Noronha, que morreu em uma colisão com uma van que fugiu sem prestar socorro, está fazendo uma investigação por conta própria com o objetivo de tentar descobrir o responsável pelo acidente.

Foram levantadas imagens do veículo que atingiu o motociclista em três estabelecimentos comerciais, sendo que uma testemunha entrou em contato com a família para contar o que viu. Os familiares temem que o motorista repare os danos no veículo ou, ainda, se desfaça dela para não ser identificado.

No início da noite desta quarta-feira (21) um protesto foi realizado no local do acidente e reuniu aproximadamente 100 pessoas. A Polícia Civil informou que instaurou inquérito para apurar o caso.

Leandro Noronha, de 20 anos, foi atingido na madrugada de domingo (18) por uma van que não respeitou o sinal vermelho.















































O motorista não parou para prestar socorro e, segundo um casal ouvido pela família e que presenciou o acidente, sequer teria diminuído a velocidade ao avistar a moto, que foi atingido pela lateral da van. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Antonio Pinto Duarte com a Rua São Vito.

A família conseguiu, junto a comerciantes, imagens de câmeras de segurança em que é possível ver a van, que está com o farol quebrado devido à colisão. A placa não foi identificada.

“O momento é de dor e muito sofrimento, mas se queremos resolver, tem que ser agora, enquanto ainda está recente. Se deixar dois, três anos, a van será passada para frente e muita coisa pode acontecer”, desabafou o irmão da vítima, o estudante Felipe Noronha.

Segundo a família, eles foram informados na polícia que o inquérito ainda não havia sido aberto na quarta-feira de manhã. Por conta da demora no andamento da investigação, familiares e amigos organizaram uma caminhada no trajeto feito por Noronha no domingo.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que a CPJ (Central de Polícia Judiciária) investiga o caso com o apoio da Divisão de Investigações Gerais. “Pessoas próximas à vítima estão sendo ouvidas e policiais da unidade buscam por informações que contribuam para a identificação do motorista que fugiu sem prestar socorro. Paralelamente às diligências, os policiais aguardam também os laudos periciais dos exames que foram realizados”, trouxe a nota oficial.