Familiares encontram imagens da colisão e fazem trabalho da polícia

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

Os familiares do balconista Leandro Malaquias Noronha, de 20 anos, fizeram um novo protesto nesta segunda-feira, entre a Avenida Antonio Pinto Duarte e Rua São Vito, mesmo local onde morreu o jovem, no dia 18 de dezembro. De posse de novas imagens que mostram detalhes do acidente, o irmão e primo da vítima cobram celeridade nas investigações e tentam estimular a comunidade a denunciar o motorista da van que furou o sinal, colidiu com a moto de Leandro, e fugiu sem prestar socorro.

“Nós conseguimos uma nova imagem que mostra a van minutos antes do acidente. Pelo computador e celular não identificamos a placa, mas se passar por tratamento, a versão original, dá para identificar. Só que hoje [segunda] levamos na polícia e não pegaram esse material porque o investigador está de folga”, contou o primo Roberto Noronha. O medo dos familiares é que as versões originais de vídeos feitas por câmeras de segurança, testemunhas e provas desapareçam com a demora nas investigações e o caso fique sem solução. “Sei que a polícia tem milhares de casos para investigar, mas nós queremos Justiça. Esse motorista matou meu irmão e pode matar outras pessoas”, desabafou o estudante Felipe Noronha. Até agora a Polícia Civil apenas instaurou inquérito, mas não conseguiu nem ao menos identificar o motorista.

LEIA TAMBÉM: Omar Najar não tem data para ir a Brasília

Cerca de 50 pessoas partiram do Portal de Americana, distribuindo 200 folhetos, que explicam a tragédia. Eles pedem informações sobre o motorista da van. “Os vizinhos desse cidadão sabem que foi ele. A van está batida na lateral esquerda, nos vídeos que temos dá para ver que tinha mais gente de passageiro. O que queremos é que as pessoas falem e denunciem quem foi”, finalizou Felipe.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) se limitou a informar que investigará o motivo pelo qual as novas imagens não foram recebidas nesta segunda-feira pela CPJ (Central de Polícia Judiciária) e que tomará as medidas administrativas cabíveis. Com relação a investigação do caso, a SSP relatou que testemunhas estão sendo ouvidas enquanto os resultados dos laudos periciais dos exames não ficam prontos.

Os familiares devem ser recebidos amanhã pelo delegado Antonio Donizetti Braga para entregar as novas provas, em mãos.

LEIA TAMBÉM: Justiça rejeita absolvição de denunciados na Operação Custo Brasil