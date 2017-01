Família oferece recompensa para identificar autor de acidente

A família do balconista Leandro Malaquias Noronha, de 20 anos, está oferecendo uma recompensa de R$ 2 mil para quem fornecer informações que levem ao motorista da van que não respeitou o sinal vermelho e atingiu a moto que era pilotada pelo jovem. O acidente aconteceu na madrugada do dia 18 de dezembro, entre as esquinas da Avenida Antonio Pinto Duarte e Rua São Vito. O condutor do veículo não prestou socorro e fugiu. Noronha chegou a ser levado para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi de Americana, mas não resistiu aos ferimentos

O anúncio da recompensa foi feito por Roberto Noronha, que é primo da vítima, pelo Facebook.

“Estamos dispostos a pagar um valor acima de R$ 2 mil para quem tiver informações concretas sobre o responsável. Quem irá julgar a importância das informações será a própria Polícia Civil, responsável pela investigação”, afirma. Ainda na postagem, Roberto ressalta que a denúncia será sigilosa.

Desde o acidente, a família do balconista tem realizado protestos e iniciou uma investigação própria para tentar descobrir quem foi o responsável pelo acidente. Os parentes do balconista conseguiram encontrar imagens do acidente, que foram repassadas para a polícia. A matéria completa você confere na edição desta quinta-feira (5) do jornal LIBERAL. Confira o post do anúncio.

