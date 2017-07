Família de comerciante morto diz ter provas

Foto: Mariana Ceccon - O Liberal

A família do comerciante Donizeti Paulo da Silva, de 54 anos, que morreu carbonizado na última terça-feira, dentro de sua kitnet na Praia Azul, em Americana, encontrou novos indícios que podem provar que o incêndio aconteceu de forma criminosa. Uma das sobrinhas da vítima, que não quis se identificar, disse que esteve no imóvel na noite desta quinta-feira e localizou poças de sangue que haviam sido encobertas pelo colchão e outros cobertores queimados pelo fogo. “Também demos falta de vários objetos de valor como uma corrente de ouro e anel de formatura com pedra de rubi, coisas que ele sempre usava. O caixa do bar, onde o fogo nem chegou perto, também sumiu”, relatou a familiar. Anéis e outras joias também não estavam na residência.

Ela também afirma que garrafas de bebidas alcoólicas e maços de cigarros comprados recentemente pelo tio para abastecer o comércio anexo a kitnet foram levados do local e teme que o proprietário do imóvel limpe o espaço antes de uma nova perícia ser realizada. “Tentamos levar as fotos das poças de sangue na delegacia, mas não fomos ouvidos”, lamentou. Nenhum dos familiares ainda foi convocado para prestar depoimento sobre o caso.

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) disse que o caso está sendo apurado. “A polícia mantém diligências e irá ouvir mais testemunhas. Também é aguardada a finalização dos laudos periciais”, trouxe o texto da secretaria. Um suspeito de 24 anos chegou a ser detido pela Polícia Militar no mesmo dia do incêndio, prestou esclarecimentos e foi liberado em seguida.