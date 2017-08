Falta de psiquiatra gera revolta na rede pública de Americana

A rede pública de Americana não conta com nenhum psiquiatra. Do ano passado para cá, os quatro médicos dessa especialidade se desligaram da rede – o último profissional se aposentou em julho, e desde então as receitas com prescrições de medicamentos estão sendo emitidas por clínicos gerais. Segundo a prefeitura, ainda não houve a reposição dos profissionais porque o município está impedido de realizar concurso público e de contratar de forma temporária. A Secretaria de Saúde informou que demanda pela especialidade varia, mas nos últimos sete meses foram realizados 215 atendimentos mensais.

Os psiquiatras são necessários nos atendimentos dos CAPSs (Centros de Atenção Psicossocial) Adulto, Infantil e AD (Álcool e Drogas). O primeiro profissional que saiu da rede pediu demissão em março de 2016. Ele era concursado e atendia no Caps Infantil. Outros dois profissionais, contratados por RPA (Regime de Pagamento a Autônomo) foram dispensados em março deste ano, atendendo ao Decreto de Calamidade Financeira, que determinava a demissão de todos que atuavam nessa modalidade de contratação. No mês passado, o último profissional dessa especialidade, que atendia no Caps Adulto, se afastou em função de aposentadoria compulsória.

O coletor de recicláveis Roberto Marin, de 53 anos, registrou um boletim de ocorrência nesta quinta-feira para denunciar a falta de médico para o filho de 17 anos. O jovem foi diagnosticado com esquizofrenia em 2015 e precisa passar todo o mês com um psiquiatra, mas segundo Roberto, recentemente as consultas ocorriam a cada dois ou três meses em função da falta de profissionais na cidade.