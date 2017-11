Falta de documentos gera impasse entre ONG e Sectur

A Unegro (União de Negros e Negras pela Igualdade de Americana) optou em realizar as atividades de Dia da Consciência Negra de forma independente da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo de Americana). Entretanto, as atividades marcadas para este sábado passarão por alterações, devido à falta de documentação necessária para uso de espaços públicos para a realização das atividades, conforme defendido pela Sectur. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Neste sábado, seria realizado no Museu Histórico Doutor da Silva Carrão, o Museu do Casarão de Americana, uma série de atividades que remetem ao feriado da Consciência Negra. Porém, o ofício para uso do espaço foi entregue somente na última quinta-feira, o que inviabiliza a autorização da Sectur, segundo o secretário de Cultura e Turismo Fernando Giuliani.

“Ficamos aguardando a Unegro nos enviar a documentação necessária e sua programação. Insistimos várias vezes por e-mail, por meio do subsecretário de Cultura, porém não nos foi enviado. Ficamos sabendo por meio do subsecretário que eles resolveram fazer essa atividade independente, sem a participação da Sectur. Não vemos problema nenhum nisso, desde que eles tragam toda a documentação necessária”, explica o secretário. Giuliani observa que a liberação do Casarão não será possível por questões técnicas e de segurança. “O Casarão só está recebendo visitas monitoradas. Se tivessem avisado com antecedência, eu teria programado funcionários para ficar lá e acompanhar a atividade, porque o Casarão está fechado ao público. Nós não temos como providenciar isso sendo que o pedido veio oficialmente na quinta-feira, por isso ficou praticamente impossível”.