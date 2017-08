Expodeps já comercializou 90% dos estandes para 3ª edição

Mais de 90% dos estandes da 3ª Expodeps já estão comercializados. A feira de prestadores de serviços será realizada apenas em outubro em Americana, mas restam poucos estandes de expositores. Na avaliação do Departamento de Empresas Prestadoras de Serviços da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), que realiza o evento, isso aponta para a importância da feira para a economia.

Dos 65 estandes disponíveis apenas sete ainda não foram vendidos. Único evento no País voltado a prestadores de serviços, a Expodeps chega à terceira edição com o objetivo de fomentar o setor. “O mercado pede que as empresas estejam cada vez mais envolvidas com seu público externo para melhorar o potencial de crescimento. É isso que a feira proporciona, uma oportunidade de milhares de pessoas conhecerem produtos e serviços. Faltando mais de um mês e meio para a realização da feira, os estandes praticamente se esgotaram, o que mostra a importância que o evento tem para o fomento da economia”, afirmou o diretor-coordenador do Departamento de Empresas Prestadoras de Serviços da Acia, Marcelo Antonio Fernandes.

LEIA TAMBÉM: Morador engajado, praça conservada

A Expodeps será realizada nos dias 18 e 19 de outubro na Fidam (Feira Industrial de Americana). O espaço será redistribuído em relação ao ano passado, o que permitirá melhor infraestrutura para expositores e visitantes, além de uma nova proposta da praça de alimentação. A feira contará com programação gratuita de palestras ao longo dos dois dias. A entrada é franca, mas os visitantes precisam se cadastrar no site http://www.expodeps.com.br/.