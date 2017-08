Ex-vereador Moacir Romero ficará responsável por cemitérios

O ex-vereador Moacir Romero (PT) foi nomeado nesta quarta-feira (2) pelo prefeito Omar Najar (PMDB) subsecretário de Obras. Segundo informou a assessoria de imprensa da prefeitura, entre outras funções, Romero terá a responsabilidade de supervisionar os dois cemitérios municipais de Americana, principalmente o da Saudade, até que um novo administrador seja nomeado depois da exoneração da antiga gestora, Márcia Siriani. Foto: Arquivo/O Liberal

A saída de Márcia, que ocupava o cargo de assessora técnica desde fevereiro de 2015, não foi explicada pela prefeitura. Ela foi responsável por fazer as primeiras denúncias que resultaram na investigação da comercialização irregular de pelo menos 102 sepulturas no Cemitério da Saudade, entre 2008 e 2014, caso que ainda é apurado pela Polícia Civil e Ministério Público. Ela foi avisada da exoneração no final da tarde de segunda-feira, mas alega não saber os motivos que levaram ao desligamento.

LEIA TAMBÉM: Gama recebe drone para auxiliar monitoramentos

Leia a cobertura completa na edição desta quinta-feira (3) do LIBERAL.