Ex-secretário é condenado por calúnia contra promotor de Justiça

Ao longo do processo, a defesa do ex-secretário pedia a sua absolvição, alegando que Cristiano “sofreria perseguição” e atribuiu a acusação a “problemas pessoais”. Além disso, disse que o ex-secretário não concedeu a entrevista em caráter pessoal, mas como advogado da prefeitura, invocando a imunidade da profissão, e que a calúnia não estaria configurada.

A pena, da qual a defesa do ex-secretário já apresentou recurso nesta semana, foi convertida em prestação de serviços comunitários pelo mesmo período. Por conta da ação de improbidade – que motivou a entrevista e, consequentemente, as declarações contra o promotor -, o ex-prefeito e o ex-secretário de Administração foram condenados, em dezembro de 2015, a perda dos direitos políticos por 4 anos e multa. A sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça no ano passado.

A Justiça condenou o ex-secretário de Negócios Jurídicos de Americana, Cristiano Martins de Carvalho, a sete meses de detenção – em regime aberto – pelo crime de calúnia contra o promotor de Justiça, Sérgio Claro Buonamici, por conta de uma entrevista concedida em setembro de 2013. Na ocasião, o então titular da pasta acusava o representante do Ministério Público de usar um documento fraudado para embasar uma ação de improbidade administrativa movida contra o ex-prefeito cassado Diego De Nadai (PTB) e o ex-secretário de Administração, Claudemir Aparecido Marques, por delegarem poderes ao diretor-superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), permitindo que este último determinasse aumento na tarifa de água. À época, Cristiano chegou a dizer que a prefeitura processaria o promotor.

Os argumentos, contudo, não foram aceitos. “O réu (Cristiano), agindo como agiu, não buscou outro resultado senão o de menoscabar e ofender a honra da vítima”, rebate o juiz André Carlos de Oliveira, da 1ª Vara Criminal de Americana. “Nota-se que o réu atribuiu à vítima a prática de determinado fato, que não logrou provar ou mesmo se interessou a fazer essa comprovação, que é definido em lei como criminoso, verossímil pois existia ação judicial proposta pelo promotor de Justiça, dolosamente e dirigido contra pessoa certa e determinada”, completou o magistrado.

O advogado Paulo Sarmento, que defendeu o ex-secretário na ação penal, disse que já apelou da sentença. “Respeitamos a sentença do doutor André (juiz da 1ª Vara), mas já entramos com recurso contra ela e as razões serão apresentadas no Tribunal de Justiça. Entendemos que não houve crime, uma vez que o doutor Cristiano atuou dentro do exercício profissional, na qualidade de advogado”, reforça. Também procurado, Buonamici não quis se manifestar.

