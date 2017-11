Ex-prefeito Diego De Nadai se torna réu pela 11ª vez

A denúncia oferecida pelo MP é fruto do inquérito policial que tramita desde 2012, após representação feita pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana. No período que abrange o processo, R$ 14,6 milhões foram descontados dos salários dos servidores, mas não foram repassados ao fundo de pensão. Segundo a Promotoria, o ex-prefeito também fez um parcelamento da dívida. No entanto, apenas a primeira parcela foi paga.

ACEITA. Mesmo com a apuração iniciada em 2012, a denúncia contra Diego só foi feita no final de 2015 pelo promotor André Luiz Dezotti. Em junho do ano passado, o ex-prefeito apresentou no processo sua defesa prévia, destacando que a dívida havia sido parcelada e que por isso não poderia ser responsabilizado.

Após análises e diversas oitivas, o juiz André Carlos de Oliveira, da 1ª Vara Criminal de Americana, entendeu que a denúncia deveria ser aceita. Ele aponta que o argumento da defesa não impede o prosseguimento da ação. Ele determina que Diego apresente agora sua defesa inicial, e que posteriormente o MP também se manifeste.

Ao LIBERAL, Diego disse nesta sexta-feira que os fatos denunciados não ocorreram. “Com a aceitação da denúncia é que se começa a minha chance de me defender do mérito da acusação. Agora é a minha chance de provar que estou correto”, afirmou o ex-prefeito.