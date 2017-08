Ex-prefeito de Americana, Ralph Biasi morre aos 69 anos

O ex-prefeito de Americana, Ralph Biasi, morreu no início da manhã desta sexta-feira (4), por volta das 5h. Ele tinha 69 anos e estava internado há cerca de 15 dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo informações da família, Biasi foi diagnosticado com enfisema pulmonar e estava com os dois pulmões comprometidos.

Ralph Biasi foi o prefeito mais novo de Americana, com 25 anos. Ele foi deputado estadual e federal, secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, e ministro da Ciência e Tecnologia.

O corpo do ex-prefeito será velado no Cemitério da Saudade, em Americana, a partir das 16h desta sexta-feira.