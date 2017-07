Ex-diretor da Gama é absolvido de acusações

De acordo com o magistrado, “a ação penal é improcedente, uma vez que o acusado, ao ser ouvido em juízo, negou a prática dos delitos e não ficou demonstrado através da prova oral colhida que o réu tivesse praticado o delito”. Durante o desfile, patrulheiros da Gama prenderam três integrantes do grupo Pula Catraca que protestavam na Avenida Antonio Pinto Duarte.

A confusão aconteceu durante o desfile de 7 de setembro, evento em que Geraldo chegou a receber voz de prisão dos policiais. O juiz Eugênio Augusto Clementi Júnior, da 2ª Vara Criminal de Americana, entendeu que não há provas suficientes para condenar o patrulheiro e decidiu pela sua absolvição no último dia 20. Ele corria o risco de permanecer até três anos preso. Foto: Reprodução

As manifestações já haviam recebido o aval da PM que através do então tenente-coronel, Sérgio Ricardo Veneziani Kanno exigiu a liberação dos presos. Durante a discussão entre as autoridades, Geraldo recebeu voz de prisão e sacou uma arma. A defesa alegou que o patrulheiro teria feito o gesto para entregar o equipamento ao tenente e não como forma de ameaça.

A denúncia sobre o caso foi feita pelo Ministério Público em setembro do ano passado, no entanto, o próprio promotor de Justiça que apresentou as acusações, André Luiz Dezotti, opinou favoravelmente à absolvição por entender que não há provas que justifiquem a condenação.

Procurada, a Polícia Militar disse que Kanno está aposentado e que a corporação não comenta decisões judiciais. A reportagem do Grupo Liberal não conseguiu contato com os advogados de Geraldo até o fechamento desta edição.