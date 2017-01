Etec convoca primeira chamada para matrículas

As Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) do Centro Paula Souza estão convocando os candidatos que passaram na primeira chamada do vestibulinho 2017 para a matrícula.

Os alunos devem comparecer à unidade de ensino em que vão estudar até segunda-feira (23), munidos da documentação indicada no edital. A segunda chamada para as vagas não preenchidas será divulgada na terça-feira (24).

A lista com a primeira chamada está disponível no site www.vestibulinhoetec.com.br. Estão sendo convocados os candidatos para ensino médio, técnico e técnico integrado ao médio, além daqueles que se candidataram para as vagas remanescentes do segundo módulo.

Já a lista dos cursos de especialização foi divulgada na unidade em que o candidato pretende estudar. Quem for convocado na segunda chamada terá entre os dias 24 e 26 de janeiro para garantir sua vaga através da matrícula.

A terceira lista de convocação e matrícula sairá no dia 27 deste mês. Em toda a RPT (Região do Polo Têxtil) serão disponibilizadas 2.070 vagas.

