Estudo vai mapear trabalho infantil em Americana

De acordo com o secretário de Ação Social, Walter Veneciano, o estudo vai identificar as características do trabalho infantil na cidade e, a partir disso, orientar ações para erradicá-lo. O levantamento é uma prerrogativa para participar do programa federal.

A Prefeitura de Americana vai realizar um mapeamento do trabalho infantil na cidade. O edital para contratar uma empresa responsável pelo levantamento ainda está sendo elaborado, mas o estudo deve começar ainda neste ano. A medida faz parte da adesão do município ao Pedi (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do governo federal. O início da implementação desta ação será a realização de um fórum na próxima segunda-feira.

Como parte do programa, Americana realiza o 1° Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil na próxima segunda-feira, no Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). Para participar é preciso se inscrever enviando um e-mail para creas@americana.sp.gov.br.

Durante o Fórum, serão realizadas palestras da juíza do Trabalho titular da 2ª Vara de Franca e coordenadora do Juizado Especial da Infância e Adolescência da Justiça do Trabalho, Eliana dos Santos Alves Nogueira; e da juíza do Trabalho, Camila Ceroni Scarabelli, fixa da 1ª Vara do Trabalho de Campinas e coordenadora do Juizado Especial da Infância e Adolescência de Campinas.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura cria 22 vagas rotativas na Campos Salles

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ao qual o município foi inserido prevê o pagamento de uma bolsa mensal, custeada pelo governo federal, às famílias que retirarem as crianças de trabalho. O valor varia entre R$ 25 e R$ 40 por criança, dependendo do porte da cidade.