Estudo definirá destino dos poços artesianos de Americana

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A produção insuficiente de água é a suposta causa da lacração de cinco poços artesianos de Americana, desde o mês de março. Os moradores da Colina, Vila Bertini, Jardim Lizandra e Jardim Ipiranga foram surpreendidos com as torneiras fechadas e os acessos interditados. Uma avaliação técnica especializada, que começou há 15 dias, vai definir até o final da semana se os poços da cidade podem ou não ser reativados. Hoje, seguem funcionando na cidade apenas 18 dos 30 poços inaugurados ao longo das últimas décadas.

A falta de água, no caso, é apontada pelos técnicos do DAE (Departamento de Água e Esgoto) para explicar a instabilidade das bombas. Elas são desativadas automaticamente quando o nível do lençol freático abaixa. Antes da lacração definitiva do poço, no entanto, é realizada a manutenção dos equipamentos bombeadores. É não se trata de uma operação simples. Uma bomba, por exemplo, localizada a uma profundidade média de 120 metros, precisa ser desconectada e removida com a ajuda de guindaste.

A partir das condições eletromecânicas das bombas e da limpeza dos filtros, os técnicos poderão dizer se o poço pode ou não voltar à operação. Os níveis estático e dinâmico constatados irão definir se vale a pena manter o bombeamento ou se o equipamento precisa ser instalado em profundidade maior para funcionar.