Estudante de 16 anos morre atropelada no Portal de Americana

Quando os patrulheiros chegaram no local, a adolescente já havia sido socorrida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros. A jovem chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu e morreu por volta das 4h40. O inspetor sofreu escoriações e foi levado pelos guardas a um hospital particular de Americana.

A estudante será velada no Cemitério da Saudade e o sepultamento será nesta terça-feira, no Cemitério do Parque Gramado. Os horários, no entanto, ainda não foram definidos pela família.