Estimulado por nova lei, aceno facilita travessia nas ruas de Americana

Ao pisar na faixa, o pedestre sinaliza com o braço e obriga o motorista que se aproxima a parar o carro e a esperá-lo atravessar a rua. O que já faz parte da cultura de cidades do País como Brasília (DF) e Goiânia (GO) pode se tornar hábito em Americana.

O projeto do vereador Kim (PMDB) que cria o programa de travessia preferencial para pedestre em pontos com faixa sem semáforo foi sancionado pelo prefeito Omar Najar (PMDB) na semana passada e se tornou lei em Americana.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Nesta segunda-feira, a reportagem do LIBERAL passou parte da tarde no cruzamento da Rua dos Cravos com a Rua das Azaleias, caminho do fluxo de veículos que vem da Avenida Abdo Najar para o bairro Cidade Jardim. O local é sinalizado com faixa de pedestre, mas não tem semáforos.