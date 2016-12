Se ser sorteado uma vez entre 10 mil inscritos para ser incluído em um programa habitacional já é questão de sorte, imagine três? Foi exatamente o que ocorreu com Sandra da Graça Calvo, de 46 anos. Ela estava entre os fiscais/participantes do sorteio quando viu seu nome ser chamado em três momentos diferentes.

Ocorre que Sandra estava inscrita na lista de deficientes, tem um filho com deficiência; e de idosos, é arrimo de família; além disso ainda estava no grupo de renda. Sandra foi sorteada nas três urnas como titular para morar nos apartamentos. Ela terá de decidir, junto à Caixa, por qual vaga irá optar.

Foto: Dener Chimeli / O Liberal

Estagiária da Câmara de Americana, ela se formou em Gestão Pública no fim deste ano e terá o contrato encerrado até o fim do ano. Quando viu seu nome escolhido pela primeira vez, Sandra se preparava para ela mesma sortear nomes em uma urna. “Eu não resisti e tive de comemorar”, disse.

O sorteio ocorreu no dia em que um dos filhos dela se mudou de cidade. “Meu maior sonho é trazer meu filho de volta comigo, pois tiraram de mim. Hoje ele está indo para outra cidade, mas vou lutar pela guarda dele, ainda mais com essa casa. Tudo que fiz até hoje foi por ele, por minha filha e meu neto”, disse ela, que está há 15 anos inscrita na lista de espera.

Acompanhado pela internet, o sorteio durou o dia inteiro e foi acompanhado ao vivo pela internet. A lista de sorteados ficará disponível para consulta no site da prefeitura a partir desta quinta-feira (22). A Secretaria informou que dúvidas e denúncias a respeito do sorteio devem ser feitas via SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão), no telefone 3475 9024.

