Estado oficializa municipalização de escola em Americana

A secretária da Educação de Americana, Juçara Florian, afirmou nesta segunda-feira que a prefeitura foi oficialmente notificada para assumir a responsabilidade sobre a Escola Estadual Jonas Correia de Arruda Filho, na Vila Margarida.

A instituição atende alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e sua municipalização vinha sendo debatida desde o ano passado. A partir desta quarta-feira, o município poderá assumir o documento que concretiza a mudança.

Juçara explicou que a transferência da gestão da escola para o município é um dos motivos para que a Secretaria tenha demorado para realizar a designação de aulas para 2017.

O ano letivo para os estudantes tem previsão para iniciar no dia 7 de fevereiro, mas a atribuição de aulas a serem divididas entre professores da rede municipal só será discutida a partir do dia 1º de fevereiro. Ela disse que a efetivação das matrículas, no entanto, não terão problema. “Recebi o comunicado de São Paulo que a partir do dia 18 [de janeiro] poderemos assinar o convênio com a escola Jonas. Eles deram o prazo para a retomada dos trabalhos e queremos ter isso confirmado até o dia 1º de fevereiro”, disse a secretária.

No prédio do Jonas, a prefeitura ainda deve receber mais uma turma do 6º ano do fundamental transferida para o local.

REORGANIZAÇÃO

Juçara ainda disse que a partir do dia 18 a prefeitura irá retomar as discussões sobre a reorganização suspensa no fim do ano passado. A chefe da pasta havia divulgado o fechamento de uma creche e uma Emei para o remanejamento de estudantes e redução de custos.

A medida não foi adiante em função da série de críticas e protestos contra a administração municipal. Depois de uma sabatina em que chegou a ser ofendida pela plateia na Câmara de Americana, a secretária decidiu recuar e suspender o processo de reengenharia. A decisão sobre as medidas será tomada somente agora, a menos de um mês do início das aulas.